『米軍実物 現行 未使用品 ECWCS LEVEL 7パーカー Lサイズ！【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 04時 33分に出品され05月01日 04時 33分に終了予定です。即決価格は21,620円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 米軍放出 未使用 新品 ECWCS レベル7 パーカー ジャケット 現行品 Lサイズ！



お勧めはLサイズを若干、大きめに着こなすのがイイ感じですよ！



人気と安心のTENNIER INDUSTRIES社製

検索して頂くと米政府、米軍と契約し多くの製品を納入してるアメリカ政府の正規契約メーカーです。



米軍の管理バーコード紙タグが付きで画像の様に梱包されたままの新品 未使用品です。



巷では、ワイルドシング社製が人気で米軍実物やデッドストックと謳いながら正規品か不明の物や

ヒューストン製やBAF社など廉価品や、類似品が多く流通している現状を見ると品質に疑問を持って敬遠される方も多いと思います。



またメルカリで多くの米軍放出品、USED品の衣類が出品されてますが、1個、1個コンディションの違いや、匂いや、ダメージ、

出品者の判断でかなり個体差があるので購入は新品や未使用品が安心ですよ！



米軍実物の最強防寒着！！

素材が、モコモコしてるので測り方や

個体差あるので.あくまで参考値として下さい。



およそ身幅70cm 着丈79cm位



袖口は、ベルクロ仕様で幅を調節可能

裾はポケット内に、ドローコードがあるので、お好みに合わせて調整が可能です。



正真正銘の正規、未使用 現行品の新品です。

生地が柔らかく、ダウン同様素材がデリケートなので新品をお勧めします。



新品、未開封品のLサイズ



まだシーズン前ですが

現在、S.M.L 各サイズ出品中です。



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#未使用品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 米軍実物

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未使用品

ECWCS

LEVEL

7パーカー

Lサイズ！