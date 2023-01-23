『山葡萄かごバッグ 山葡萄籠バッグ 細ひご 小粒花編み ファー付き 内布あり【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 57分に出品され03月26日 06時 57分に終了予定です。即決価格は32,000円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 山葡萄蔓の手作りカゴバッグです。



本体幅約32cm

縦約24cm

マチ約12cm



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 山葡萄かごバッグ 山葡萄籠バッグ 細ひご 小粒花編み ファー付き 内布あり