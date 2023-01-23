『Converse コンバース Feng Chen Wang チャック テイラー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 01時 23分に出品され03月11日 01時 23分に終了予定です。即決価格は11,995円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Converse×Feng Chen Wang Chuck 70 2-in-1



UK7(25.5cm) natural ivory & brown



END.のレシート原本をお付けします。



箱は捨ててしまったため、別の箱にて発送いたします。



商品、付属のシューレース、レシートの3点で発送いたします。



5回ほど着用しましたので中古品にご理解ある方のみご購入ください。



日本ではなかなか手に入らないレアなアイテムですので、ぜひご検討くださいませ。



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converse feng chen wang ct70 コンバース



ワンポイント ワンポイントロゴ 刺繍 刺繍ロゴ 古着 デサント 小松菜奈 在原みゆ紀 ヴィンテージ ニードルス 常田 キングヌー 70s 80s 90s アディダス adidas ventex ベンテックス ジャージ 西ドイツ



メインカラー···ホワイト,ベージュ



モデル名···チャックテイラー



シルエット···ローカット/OX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Converse

コンバース

Feng

Chen

Wang

チャック

テイラー