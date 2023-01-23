『Converse コンバース Feng Chen Wang チャック テイラー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 01時 23分に出品され03月11日 01時 23分に終了予定です。即決価格は11,995円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|25.5cm
|ブランド:
|コンバース
Adidas x bad bunny 25cm
¥ 7800
AJ1 エレクトロオレンジ 27cm
¥ 11050
Nike Air Zoom Alphafly 3 Blueprint 27cm
¥ 16770
VERSACE ブラック シャワーサンダル サイズ42
¥ 9945
stussy × Nike LD-1000 SP Action Green
¥ 8970
茶芯 redwing pt91 エンジニアブーツ 90年代 8 1/2D
¥ 12025
Nike Air Force 1 ブラック 7.5
¥ 10920
美品！コンバースアディクトワンスターローファーブラックレザーUS8
¥ 13500
新品 タグ付き adidas YEEZY Foam Runner 27.5cm
¥ 9344
ティンバーランド・イエローブーツtimberland
¥ 10140
26.0cm NIKE SHOX TL
¥ 14750
CHEANEY CAIRNGORM 2C ケンゴン グレインカーフ UK8
¥ 15600
26.5 REGAL Shoe & Co. Converse All Star
¥ 43500
28.5 New Balance × PAPERBOY × BEAMS 新品
¥ 21063
Dr. Martens
¥ 10897
adidas handball spezial shukyu
¥ 8580
ニューバランス990v4 グレーシルバー みっきいさん専用
¥ 11500
UNDERCOVER CT70 29cm
¥ 11050
落札価格11995円
126 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！