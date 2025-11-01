『ロイヤルカナン ステアライズド 4kg×2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 20分に出品され03月28日 16時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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賞味期限 2025/11 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用