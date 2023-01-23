『Nigel Caboun スイスアーミーリュックサック/バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 41分に出品され04月14日 01時 41分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〔商品説明〕

Nigel Cabourn×Eddie Bauer

SWISS ARMY RUCKSACK

スイス軍のリュックをサンプリングしています。別使い込む程に良い経年変化を楽しむ事が出来ます。良い物をお探しの方は是非。



〔サイズ〕

縦46cm横47cmマチ10cm(全て最長値で計測)



〔状態〕

使用感あります、また、留め具の紐にやつれがあります(日本のナイジェルケーボンさんの代理店、アウターリミッツさんにに依頼すれば修理してくださるかと思います)



ダブル アール エル

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Dappers

THE REAL McCOYS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ナイジェルケーボン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Nigel

Caboun

スイスアーミーリュックサック/バックパック