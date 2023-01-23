『80-90s Eddie Bauer jacket古着 vintage【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 03時 48分に出品され04月26日 03時 48分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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_Size



M表記

M-Lくらいのサイズ感です



肩幅：52cm

袖丈：65cm

身幅：60cm

着丈：64cm





_Color



ブルー





_Condition



古着特有の使用感有り

写真にてご確認ください





※当店の商品は、一点モノのVINTAGE,USED商品を取り扱っているため、 返品・交換はお受け付け致しておりません。 多少のサイズ誤差はご了承ください。

※コンデション等には細心の注意を払っておりますが、 経年変化から見られるダメージを「味」と 捉えてご紹介する事もございます。

古着にご理解頂いた上、予めご了承頂けると幸いです。

※カメラや反映されにくい色の関係で実物とは多少異なる場合がございます。

その他ご質問等はお気軽にお申し付けください



south2west8(サウス2ウエスト8)、nepenthes (ネペンテス)、Needles (ニードルス )などがお好きな方や、1LDK、YAECA (ヤエカ)、COMOLI (コモリ)、AURALEE(オーラリー)、Graphpaper (グラフペーパー)などがおすきな方にもグッとくるようなアイテムを取り扱っています。

アメリカ古着、ユーロ古着、ヴィンテージ、新品などかかわらず出品しています。

イギリス軍やフランス軍、ドイツ軍、チェコ軍などのユーロミリタリー

モールスキンやm47、m52、ユーロワークなど

そのほか、N.Hollywood (エヌハリウッド)やnorthface (ノースフェイス)、patagonia (パタゴニア)、champion (チャンピオン) reverseweveリバースウィーブ、ralph lauren(ラルフローレン)、L.L.bean(エルエルビーン)などがお好きな方にも気分な物をご提案します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80-90s

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