『超人気✨ADIDAS x PRADA コラボ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 21分に出品され03月23日 16時 21分に終了予定です。即決価格は12,154円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ：25 x 17x 6cm



付属品

箱、保存袋、（写真の通り）



※状態：目立った傷や汚れはありません



23年に松屋百貨店で購入



未使用の中古品ですので、ご理解の上ご購入ください。

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ご了承いただけましたらご購入お願い致します

個人管理番号：HAD-KB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

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ショルダーバッグ