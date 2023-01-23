『FORSOMEONE / CORDURA BODY BAG【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 24分に出品され03月31日 01時 24分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※コメントはプロフィールを読んでからお願いします。



ブランド：FORSOMEONE（フォーサムワン）

商品名：CORDURA BODY BAG

定価：27,500円

Size：高さ34cm、幅34cm、マチ24cm、ストラップ90cm

2、3回着用の美品



商品説明抜粋↓

軽量で丈夫なコーデュラナイロンのメッセンジャータイプのショルダー＆ボディバッグ。

フラップ裏にはロゴプリントを施したシンプルなデザインに、大容量で軽い実用性の高いバッグです。

・軽量ながら耐久性と撥水性に優れたコーデュラナイロン素材を使用

・メインコンパートメントは大容量の収納が可能

・内部にジッパー開閉の別ポケットあり

・フラップ裏にはロゴプリント

・側面に付くTmレザーパッチ

A messenger-type shoulder/body bag made of lightweight and durable "Cordura" nylon fabric.





For some one コーデュラ cordura ナイロン shoulder ショルダーバッグ ボディ ショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォーサムワン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FORSOMEONE

/

CORDURA

BODY

BAG