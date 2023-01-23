『《美品》GUCCI(グッチ)ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 01時 50分に出品され03月31日 01時 50分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《美品》GUCCI(グッチ)ハンドバッグ



■縦 14㎝

■横 24㎝

■マチ 10㎝

■付属品 保存袋



GUCCIのシマラインレザーのハンドトバッグです。



高級感あるブラウンレザーで、デザインもおしゃれです。



目立った傷、目立った汚れもなく比較的綺麗なバッグです。



商品は質屋・中古ブランドショップ・大手のオークション・古物市場などで購入したもので、確実に正規品ですのでご安心ください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 《美品》GUCCI(グッチ)ハンドバッグ