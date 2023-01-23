『新品 イケア IKEAのエコバッグ M4点セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 55分に出品され03月26日 22時 55分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 みんな知ってるイケア定番のブルーバッグ！

非常に丈夫でイケアで30年にわたって販売している、世界一働き者のバッグ。

大きくて強度があり、たいていのものが入ります。

ショッピングやランドリー、ビーチなど、どこでもお供します。

サイズは

Lサイズ

幅55cm、奥行き37cm、高さ35cm

最大荷重25kg、容量71L

Mサイズ

幅45cm、奥行き18cm、高さ45cm

最大荷重25kg、容量36L

Sサイズ

27x27 cm✖️高さ18.5

です。

この出品の注意点としましては、

元々IKEAでは折り畳んでありますが、再度封筒に入るように、

折りたたみ直します。元々の折りたたみがしっかりしてるので、

折りたたみ箇所が増えてしまいます。

シワを気にされる方は注意してよくご検討くださいませ。

ただ素材が丈夫なのでほとんどの方は気にならないとは個人的には思いますが。

湿らせた布でさっと拭くだけできれいになりますコンパクトにたためるので、収納場所をとりません。

ゴミの分別にも便利

洗濯不可

漂白不可

タンブル乾燥不可

アイロン不可

ドライクリーニング不可

IKEA ATTER アッテール HELKNPP ヘルクネップ FRAKTA

フラクタ

イケア

ブラットビー

スルキス

クラムビー

IKEA ミニポーチ

エフテルトレーダ

トートバッグ

イケア ブルーバッグ

ディムパ

トロリー

ストールストッマ

ヨールスニグ

原宿

トートバッグ

ポーチ

エコバック

キーホルダー

トート

トートバック

ミニポーチ

ミニ

ポイント消化

ポイント

300円

クラムビー

ブラットビー

ブルーバッグ

IKEA FRAKTA

イケア ブルーバッグ

レジャーバッグ

食品袋

フードキーパー

保存袋

収納袋

衣類収納

旅行

アウトドア

キャンプ

お砂場遊び

保育園

お昼寝布団

幼稚園

フリーザーバッグ

ジップロック

マイバッグ

ショッピングバッグ

ショッピングバック

レジ袋

クリスマス

クリスマスパーティー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イケア

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M4点セット