『BOSS Angry Driver JB-2 ギターエフェクター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 32分に出品され03月24日 13時 32分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

BOSSのAngry Driver JB-2は、ギターエフェクターとして非常に人気のあるモデルです。多様なサウンドを実現するための調整機能が豊富で、エレキギターの音色を大きく変えることができます。



【機能と特徴】

このエフェクターは、JHSとBOSSのコラボレーションにより、オーバードライブとディストーションの両方の特性を持ち合わせています。音質を細かく調整できるノブが4つ搭載されており、プレイヤーの好みに合わせたサウンドメイキングが可能です。



【付属品と状態】

取扱説明書が付属しており、状態も良好です。ギターエフェクターをお探しの方には最適な一品です。



- モデル: JB-2

- ブランド: BOSS

- 製品名: Angry Driver

- 電源: 9V乾電池

- 付属品: 取扱説明書

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 未使用に近い