『コムデギャルソンオム ジャケット AD1990 Sサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 22時 16分に出品され04月17日 22時 16分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンオム ジャケット AD1990



サイズは以下の通りです（素人採寸）。



肩幅：４８ｃｍ

身幅：５８ｃｍ

着丈：７６ｃｍ

身丈：７８ｃｍ

桁丈：８５ｃｍ

袖丈：６０ｃｍ

袖幅：２０ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソンオム ジャケット AD1990 Sサイズ