『Vintage Apple Macintosh アップル tシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 33分に出品され03月25日 11時 33分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase



古着



Vintage Apple



Macintosh tee



カラー White



サイズ タグ無し L相当



着丈64cm

身幅53cm

肩幅52cm

袖丈19cm



特に汚れありません。



#中古 #古着 #apple #macintosh #アップル #マッキントッシュ #vintage #ビンテージ #ヴィンテージ #tシャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アップル

カテゴリ ファッション

メンズ

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