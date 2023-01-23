『90s ノースフェイス マウンテンガイドジャケット S 美品 中綿 ニュートープ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 10時 42分に出品され05月03日 10時 42分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE - mountain guide jacket



90年代のマウンテンパーカーです。



あまり使用していないので生地のへたりなど感じられず、状態は良いと思います。マジックテープ、ジッパーもきれいで問題ありません。



このタイプはロゴがプリントの物が多いですが、こちらはしっかりと刺繍されていますので消える心配もありません。



冷気を防ぐスノーカフ、ゴアテックス＋中綿入りで温かく、冬季でも使用可能です。脇下に熱を逃すベンチレーション。

フードは取り外し可能。



前面ポケット付近と袖に汚れがありますが、よく見ないとわからない程度です。12.13枚目の写真にてご確認下さい。



日本企画らしく、日本人にジャストなサイズ感です。



すぐに発送致します。



sizeS

着丈-身幅-肩幅-そで丈

66-56-50-56



マウンテンジャケット

バルトロライト

marmot 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

ノースフェイス

マウンテンガイドジャケット

S

美品

中綿

ニュートープ