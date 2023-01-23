『美品 ハーレーダビットソン ホースハイド ライナー レザージャケット ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 54分に出品され04月20日 06時 54分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐︎ブランド名⭐︎

Harley Davidson



⭐︎サイズ⭐︎

L



⭐︎定価⭐︎

85,000円



⭐︎素材⭐︎

商品タグの写真をご確認下さい。



ストレッチ なし

透け感 なし

光沢 あり



⭐︎サイズ⭐︎平置き採寸⭐︎

肩幅 約 50cm

身幅 約 56cm

袖丈 約 65cm

着丈 約 60cm



⭐︎商品状態⭐︎

しみ なし

破れ なし

毛玉 なし



馬革を使ったライダースジャケットです。

レザーに光沢感があり高級感抜群です。

ライナーもついているので夏以外の3シーズン使えます。

ライナーを外しても内側はキルティングなので人気のデザインとなっています。

………………………………………………………………

❤ ️



【発送方法】

⭐︎通常ゆうパケットポストになります。



︎⭐︎綺麗に梱包し商品にお水がかからないよう、梱包用ビニール袋に入れての発送になります。



⭐︎複数購入時、又は厚みのある物は圧縮袋に入れさせて頂く事もございます。



⭐︎上記の場合、ダンボールでの梱包や宅配などその他の方法に変えさせて頂く事もございます。



………………………………………………………………………

【注意】

⭐︎注意し検品を心掛けていますが、一度人の手に渡った物ですのでご理解のある方のご購入をお願いします。



⭐︎実際のお色になる様に撮影を心掛けていますが、撮影状況、お持ちの端末により実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。



⭐︎写真に写しきれない傷等あるかもしれませんがご了承下さい。



⚠️中古品ですので細かい傷等での返金、返品、交換は行なっておりません。

商品記載が無く、明らかに広範囲の破れ等があった場合は申し訳ございませんが、ご連絡下さい。



⚠️交渉中に他の方の入札があった場合は申し訳ございませんが、入札された方が優先になります。

商品一点物ですのでご了承下さい。



宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 ハーレーダビットソン ホースハイド ライナー レザージャケット ブラック