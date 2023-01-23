『Stussy x Nike U NRG LS Knit Jersey【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 13分に出品され03月26日 01時 13分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらの商品はStussy x Nike U NRG LS Knit Jersey "Light Bone"となります。



サイズはXLでカラーはLight Boneとなります。



新品未使用品です。



お探しの方いかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

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