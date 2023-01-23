『ハリスツイード テーラードジャケット ピュアニューウール100%【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 14時 25分に出品され05月05日 14時 25分に終了予定です。即決価格は10,748円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

ハリスツイード テーラードジャケット



⚫︎サイズ

サイズ不明 着用感M〜L

L表記にしてあります





⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→75

肩幅→48

身幅→52

袖丈→58



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

マルチカラー



⚫︎状態

古着ですが、大きなダメージはなく、これからもたくさんお使い頂けます^ ^



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※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご覧ください！



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#R69114957 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハリスツイード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ハリスツイード

テーラードジャケット

ピュアニューウール100%