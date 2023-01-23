『ラマッタ製 イタリアンヴィンテージ スエードフライトジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 09時 32分に出品され03月11日 09時 32分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【重要事項】

古着のため、使用感、毛玉、匂い、ダメージ等が存在する場合もあります。

これらの古着の特性を十分にご理解の上、ご購入をご検討下さい。



【概要】

分類: メンズスエードフライトジャケット

カラー: マスタードブラウン

特徴: イタリア製、スエード素材のフライトジャケット、ボタンフロント、フラップポケット付き

素材: 表地 100%スエードレザー、裏地 100%ビスコース

状態: ヴィンテージ特有の風合い、袖口に軽微な汚れあり



【サイズ】

着丈：67

身幅：66

肩幅：58

袖丈：62

（単位はcm）



【店長コメント】

このラマッタ製のイタリアンヴィンテージスエードフライトジャケットは、まさにバイク乗りのためのアイテムです。高品質なイタリア製スエードが、フライトジャケットの無骨なデザインを一層引き立て、ツーリング中も快適かつスタイリッシュに過ごせます。しっかりとした作りで防風効果もあり、オーバーサイズなので動きやすさも抜群です。秋冬のライディングに最適で、重厚感のあるマスタードブラウンの色合いは、クラシックなバイクとの相性も良いでしょう。



【商品コード】

#IV2024100302



【その他アイテム】

#ヴィンテージショップIronVintage 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラマッタ製

イタリアンヴィンテージ

スエードフライトジャケット