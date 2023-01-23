『ポーチ〈LeSportsac × familiar〉レスポートサック×ファミリア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 17時 43分に出品され03月29日 17時 43分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オンラインショップで購入しました。



撮影のためにビニール袋から出しましたが新品未使用です。

少し右上の角がいびつになっている気がしますが、個体差が生じるのはある程度仕方ないのかもしれません。

とても可愛いです。

どうぞよろしくお願いいたします。



☆即購入〇

☆ゆうパケットポストminiでの簡易発送です

☆値下げ×ごめんなさい



■以下公式HPより



無地のダークグレーに青系ファミリアチェックのロゴテープがポイントのシンプルなデザイン。

表地にはアイテムの使用シーンに合わせ、メイクをするクマちゃんの刺繍が施されています。

内生地には青系ファミリアチェックをベースに、日常の様々なシーンを楽しむクマちゃんを描いたオリジナル総柄プリントを使用。



お札を折らずに収納できるサイズ感で、小さいポケットには小銭・カード類等を入れて、貴重品入れとしても便利にお使いいただけます。

バッグの隙間にストンと入るスリムさで、お財布やペンケース・小物入れとして、日常使いから旅行まで幅広いシーンで活用できるアイテムです。



「familiar LeSportsac」のダブルネーム付き。

※オリジナル総柄プリントの柄の出方には個体差がございます。

※テープ部分（青系ファミリアチェック）は使用する長さによってロゴが途切れている場合がございます。



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーチ〈LeSportsac

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familiar〉レスポートサック×ファミリア