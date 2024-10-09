『ソーダストリーム ソースパワー ホワイト 炭酸水メーカー スターターキット60L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 00時 56分に出品され04月25日 00時 56分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【購入前にコメント下さい】





ソーダストリーム最上位モデル

定価（本体のみ）31900円＋ボトル代



カラー ホワイト

使用頻度 20回程度



2024.10.9 動作確認済み



60L ガスが使用できますが、配送時の安全面を考慮し同封しません。家電量販店など多くの販売店で手に入るかと思います。



又、ボトル2本お付け可能ですが、製品保証期限は過ぎております。使用回数は少なめですが、気になる方は新品をお買い求め下さい。ボトル2本不要の場合も500円お値引き可能です。



保証書や箱はありません。



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下記サイト参照



幅×奥行×高さ(約)

12.4 × 23.3 × 42.3 cm



電動モデル SSM1059 ホワイト



全自動タイプですので、ボタン一つで炭酸水がお好みの強度で簡単に作れます！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソーダストリーム