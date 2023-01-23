『【会場限定】トム・ヨーク THOM YORKE 2024 TOURツアー ロンT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 10時 52分に出品され03月04日 10時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【会場限定】

トムヨーク ツアー 限定 長袖 Tシャツ



THOM YORKE 2024 TOUR ロンtee



ライブ会場限定モデル

現地売り切れとなった希少なグッズ



ブラック 黒 XXLサイズ



日本、ニュージーランド、オーストラリアでのツアーに関連しており、音楽ファンにとって貴重なコレクターズアイテムです。



- アーティスト名: THOM YORKE

- イベント名: THOM YORKE 2024 TOUR

- 地域: JAPAN, NEW ZEALAND, AUSTRALIA



ご覧いただきありがとうございます。





ジャンル···海外アーティスト



海外アーティスト···thom yorke



Radiohead

レディオヘッド

グッズ

Tシャツ

ステッカー

ポスター

キーホルダー



カラー···ブラック



袖丈···長袖



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ミュージックティー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【会場限定】トム・ヨーク

THOM

YORKE

2024

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ロンT