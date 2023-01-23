『ルシアンペラフィネ スカル バックプリント スワロフスキーシート カーディガン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 57分に出品され03月17日 04時 57分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

lucien pellat-finet



【商品説明】

MADE IN ITALY

柔らかく肌触りの良い薄手のコットン生地。

後ろのスカルはお調べしたところスワロフスキーシートであしらわれているそうです。ボタンにもスカルが刻印されています。



【素材】

・コットン100



【ダメージ箇所】

・一番下のボタン欠品。下から２番目のボタンはとれていたのを付け直しました。

・色がパキっとしてるので目立ちませんが若干の毛羽立ちあり

※気になる方は購入をお控えください。



【サイズ】平置き採寸

肩幅：46

袖丈：70

身幅（脇下～脇下）：53cm

総丈：64cm

（素人採寸のため、多少の誤差有）



【梱包について】

・簡易包装。圧縮します。

ご了承ください。



【購入先】

大手リユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

都内チャリティショップ

私物など





（ご留意事項）

・目立つダメージは明記していますが、小さなダメージ（キズ、シミ、ホツレ、経年劣化など）に関しましてはキリがないので言及していません。また、気になるダメージの差も人それぞれですので、神経質な方はご遠慮ください。

・写真のハンガーや小物は付きません。



#まちの古い布屋さんブランド古着出品ページ

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カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ルシアンペラフィネ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ルシアンペラフィネ スカル バックプリント スワロフスキーシート カーディガン