『未使用品 フェイラー ラビリンス 花柄 トートバッグ ベージュ ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 15分に出品され03月11日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □ブランド：フェイラー



□商品名：ラビリンス 花柄 トートバッグ

□カラー：ベージュ /ブラウン



□サイズ：

（素人採寸、誤差ご容赦ください。）



横…39

縦…27.5

マチ…12



☆プレゼントで頂きましたが、使用しないので、出品致します。







※全体的には状態も良好ですが、あくまで中古品として、ご理解頂ける方のみ、宜しくお願い致します。



☆他にもかばんを出品しておりますのでぜひ、ご覧下さいませ。



#アンシャンテバッグ





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#ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用品

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