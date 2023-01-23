『フェイラー ハイジチェック バッグインバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 11分に出品され03月31日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 feiler

フェイラー

ハイジチェック

限定品

バッグインバッグ





中にはタンブラーを入れるスペースもあります。

いくつか見せてもらい柄の出方が好みのものを選ばせてもらいました。



アヒル、てんとう虫、花、鳥、蝶がバランスよく入っていると思います。



サイズ 横21 高さ15 マチ7



タグ付きの未使用品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェイラー ハイジチェック バッグインバッグ