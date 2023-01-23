『【新品未使用】ノースフェイス シャトルデイパック スリム【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 23時 28分に出品され03月10日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのシャトルデイパック スリムです。



カラーはブラック

品番 NM82215

定価 23100円



タグ等はありませんが、未使用となります。



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】ノースフェイス シャトルデイパック スリム