『kinema check pajamas shirt Mサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 46分に出品され03月11日 13時 46分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前にkinemaサイトにて新品で購入しました。

着用数回の美品です。

肌寒い時にサラッと羽織れて、着やすいです。



【商品詳細】

kinema check pajamas shirt



・素材：コットン100%



・サイズ：Mサイズ

(cm表記）

着丈 72.5

胸囲 131

裾回り 130

袖口周り24

裄丈 97



オンブレ

かわしまたかひろ

KAWASHIMA TAKAHIRO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キネマ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kinema

check

pajamas

shirt

Mサイズ