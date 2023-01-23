『新品★EMMETI JURI スエード ライダースジャケット 50 L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 50分に出品され03月28日 23時 50分に終了予定です。即決価格は63,020円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜EMMETI＞

JURI ブラック スエード ライダースジャケット



イタリア製



今年注目！エンメティ

セレクトショップから別注されてます



新品未使用



2024FW



176,000円



サイズ 着丈 肩幅 身幅 そで丈

L(50) 63.5 46 56 65



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン)



＜EMMETI＞のコレクションから人気モデル「JURI」をすっきりとしたフィッティングに調整

カーディガン感覚で羽織れるライダースジャケットです。

デニムや、チノパンツとの組み合わせはもちろん、ウールスラックスとの上品なカジュアルコーディネートもおすすめです。



UAソブリン別注



肩幅···46cm

身幅···56cm

袖丈···65cm

着丈···63.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品★EMMETI



JURI



スエード

ライダースジャケット 50

L