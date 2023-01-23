『青坊主 ウッドベース,オリジナルタグ VALIEM 陶器鉢 セット（使用済）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから02月13日 15時 51分に出品され02月13日 15時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【青坊主】

・VALIEM NAME POT

グレーカラー

・aobouzu mini wood base -欅-

縦4cm × 横9,5cm × 縦9,5cm

・木製プランツネームタグ １枚



一度使用済み品となります。

使用後洗浄して保管していました。

新品同様をお探しの方はお控えください。

写真をよくご確認の上ご判断願います。

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単品販売はしておりません。

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#青坊主 #VALIEM #植木鉢 #陶器鉢 #ウッドベース #台座 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>鉢・プランター 商品の状態: やや傷や汚れあり