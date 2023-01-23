『New York Yankees ナイロンジャケット 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 39分に出品され03月29日 20時 39分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このナイロンジャケットは、シンプルながらも洗練された黒色のデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからスポーティーまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。風を通さず、快適な着心地を提供します。



【アイコニックなロゴ】

New York Yankeesの刺繍ロゴが施されており、ファンにはたまらない一着です。背面にもYankeesの刺繍があり、後ろ姿もおしゃれに決まります。



- ブランド: New York Yankees

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: フルジップ

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- 特徴: リブ付き袖口

- 背面ロゴ: Yankees刺繍



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペルーシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ New

York

Yankees

ナイロンジャケット

黒