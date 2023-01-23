『ガーデンパーティー風バッグ レザー キャンバス トートバッグ 値下げ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 08時 27分に出品され04月14日 08時 27分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



購入後、2回室内短時間のみ使用のお品物です。



状態はかなり良好且つ形崩れ等も御座いません。



これからのシーズンに大活躍するお品物です。



サイズは写真でご確認下さい。



自宅保管品になりますので神経質な方、些細なことを気にされる方はご遠慮下さい。



即購入okです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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