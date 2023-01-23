『ブリーフィング JUMPER M【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 18時 08分に出品され03月06日 18時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド名：BRIEFING

■商品名：ジャンパーM

■カラー：ブラック

■サイズ：幅480mm 高さ450mm マチ145mm

ショルダー部分（620ｍｍ〜1080ｍｍ）

■素材：420デニール コーデュラエコ

■重量：約0.35kg

■容量：約27.9L

■生産国：中国



2024年6月に購入。１〜２回屋外での使用。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブリーフィング

JUMPER

M