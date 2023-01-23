『【美品】HARE フェイクレザードルマントラックジャケット ブラック ブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 38分に出品され03月28日 22時 38分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハレ フェイクレザードルマントラックジャケット です。

参考価格：16,500円



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【商品説明】

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今年らしいラインがポイントのモードなトラックジャケット

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point

□トレンドのトラックジャケットを、フェイクレザーを使用しモードな印象に落とし込んだアイテム

□袖ライン部分にジャガード生地を使用し、上品さをプラス

□テープを配色にし、コーディネートのアクセントに

□丸みのあるシルエットに作成し、メンズライクになりすぎない女性らしさもあるデザインに

□ドルマンスリーブ、ビッグサイズでざっくり羽織れ、ダブルジップの為、様々な着方を楽しめる

□おしりにかかる着丈で体型カバー◎



styling

女性らしく着たい方は、綺麗めなフレアスカートなどと合わせてカジュアルダウンするのがおすすめ。かっこよく着たい方は柄パンツやワイドパンツ合わせが〇



※撮影環境により、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。あらかじめご了承下さい。



購入後、2回のみの着用の為、美品です。



※素人検品となりますので、見落としがある場合がございます。自宅保管となりますので、あくまでUSEDということをご理解、写真をよくご確認の上ご検討下さい。少しでも気になる方、神経質な方は購入をご遠慮頂けますようお願いします。



※即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ハレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】HARE

フェイクレザードルマントラックジャケット

ブラック ブルゾン