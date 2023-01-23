『COMME des GARCONS トリココムデギャルソン 安全ピン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 13分に出品され03月17日 11時 13分に終了予定です。即決価格は25,602円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS トリココムデギャルソン 安全ピン



肩幅42cm身幅50cm着丈62cm袖丈57.5cm



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大きい安全ピンで止めるようなディテールになっており80sのギャルソンらしさもある逸品。

パイピングも施され首元はノーカラーと80sの名作を抑えてきたディテール。

こういったものはネットでも無く、非常に珍しくアーカイブとしてでもよくコレクションにも非常にお勧めできます。





特に目立つ汚れ等ありませんがヴィンテージのアイテムの為ご理解ください。

穴等はありません。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ COMME

des

GARCONS

トリココムデギャルソン

安全ピン