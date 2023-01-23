『80sCarhartt カーハートトラディショナルジャケット ブラックフード付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 40分に出品され03月06日 11時 40分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···コットン



カラー···ブラック



フード···フード付き



*カーハートトラディショナルジャケット

フードお付けします。

別で購入したものですが、年代も同じでピッタリ付けられます。



着丈 :64cm

肩幅 : 51cm

身幅 : 60cm

袖丈 : 66cm



（素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください）

古着ですので、その旨ご理解頂いたうえで購入ください。



#デトロイトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80sCarhartt

カーハートトラディショナルジャケット

ブラックフード付き