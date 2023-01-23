『ルイヴィトン LOUIS VUITTON セギュールPM ヴィトンハンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 32分に出品され03月11日 09時 32分に終了予定です。即決価格は38,889円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※あんしん鑑定（メルカリ 専門業者による鑑定）サービス対象です



廃盤希少 超レア品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン セギュールPM エピ キャメル M58821 レザー レディース ハンドバッグ



何にでも合うキャメル系カラーとサイズ感で、カジュアルにもフォーマルにもコーデしやすい上品なデザイン



海外のヴィトンで完売だったため、日本 三越百貨店で取り寄せてなんとかゲットした完売・人気の超レアモデルです



美品のキャメル セギュールPMは、ほとんど出回っていないので希少だと思います



■セギュールPM エピ

外側：オープンポケット x 1

内側：オープンポケット x 1

※ヴィトン箱＆保存布袋＆リボン付き（紙袋は付きません）



■カラー：キャネル（キャメル、ライトブラウン系）

※写真の写りやモニターによって色味が違って見える場合あり



■素材：本革 エピレザー



■サイズ：約30×15×10cm（差異あり）



■状態：日本橋三越で購入 正規品（あんしん鑑定ご利用できます）

大事にしすぎて1回使用のみで、大切にクローゼット保管しておりましたが、キレイな状態のうちに出品することにしました

※状態は画像でチェック願います

※バックル金具もスムーズで、大きく目立つダメージはなくキレイな状態ですが、画像以外にも細かいスレ・キズ・汚れなどある場合があり新品とは状態が異なりますので、usedにご理解のある方のみご検討くださいませ

※箱・布袋・リボンにもスレ、ヨレ、汚れなどある場合あり



■発送：匿名配送・追跡可能のメルカリ便

画像20枚目のように布袋→箱に入れますが、箱のフタをしっかり閉めるとバッグ底がつぶれてしまうため、少し隙間を開けて梱包します



※すり替え防止のため、複数枚の画像と動画を撮影しております

※返品が生じないように、画像の状態や上記内容を全てご理解いただける方のみご検討ください

素材...牛革(本革)

77777

カラー...ベージュ

種類...ハンドバッグ

バッグサイズ...PM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

LOUIS

VUITTON セギュールPM ヴィトンハンドバッグ