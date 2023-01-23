『Burberrys ネイビー スプリングコート レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 13分に出品され03月17日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Burberrysは、上質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このスプリングコートは、その高い品質とスタイルを兼ね備えています。



【デザインの特徴】

ネイビーの色合いに、王冠と星の刺繍デザインが施されており、シンプルながらも存在感があります。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するアイテムです。



【サイズとフィット感】

サイズは９号で、軽量で動きやすく、春先や秋口のアウターとして最適です。



- ブランド: Burberrys

- サイズ: ９号

- 刺繍デザイン: 王冠と星のデザイン

- 色: ネイビー

- 素材: ポリエステル70％

綿20％

ナイロン10％



肩幅...58cm

袖丈...50cm

着丈...79cm



ファスナーの開閉でフードを取り出すことができます。



※自宅保管の中古品となりますので、ご理解のうえご購入下さい。



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#ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

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ネイビー

スプリングコート レディース