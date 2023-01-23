『バレンシアガ ショッピングトート xs【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 07時 38分に出品され04月10日 07時 38分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年秋頃 伊勢丹新宿にて購入。



横 １９㎝（底部） × 縦 １９．５㎝ × マチ ８．５㎝



それなりに使用していたので使用感ありますが写真にて判断くださいませ。



破れや匂いはありません。



2024年12月までは値下げ不可。

値下げ希望コメントは削除、ブロックしますのでご了承下さい。



付属品は処分してありません。

ショルダーストラップは1回ぐらいしか使ってません。



ご希望の方はどうぞご購入くださいませ。

カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バレンシアガ ショッピングトート xs