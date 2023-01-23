『オブリ ハート刺繍ワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 13分に出品され03月23日 11時 13分に終了予定です。即決価格は16,111円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オブリ ハート刺繍ワンピース



サイズ1です。



未使用で自宅で保管しておりますので少しシワなどがあります。



新品同様ですが、神経質な方は購入をお控えください。



とっても可愛いです。



畳んで発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: オブリ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ オブリ ハート刺繍ワンピース