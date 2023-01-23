『fire max 11 専用ケース・フィルム付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 02分に出品され03月24日 12時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 fire max 11

amazonのタブレットです。

容量 64GB

購入してすぐに使わなくなって保管しておりましたのでほぼ未使用品です。

設定は初期化済み

フィルム貼り付け済みでおまけとしてタブレットケースもお付けします。

質問等ありましたらコメントお願い致します。



amazon タブレット Android iphone ios 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>Androidタブレット本体 商品の状態: 未使用に近い