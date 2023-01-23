『Polo Ralph Lauren ポロベア ネイビー スウェット M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 10時 55分に出品され04月22日 10時 55分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Polo Ralph Lauren

- 色: ネイビー

- サイズ: M

実寸＝肩幅約51㎝、身幅約56cm、着丈約65cm、袖丈約61㎝(肩～袖先)

- スタイル: クルーネック



ポロベア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Polo

Ralph

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ポロベア ネイビー

スウェット

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