『vivienne westwood マルチカラー チェック柄 ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 36分に出品され04月15日 05時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヴィヴィアンウェストウッドのハンドバックです。正規品です。5回も使用していません。汚れや傷なく綺麗な状態です。自宅保管なので几帳面な方はご遠慮ください。

カジュアルからフォーマルまで、様々なシーンで活躍します。





ご覧いただきありがとうございます。



ビビアンウエストウッド Y2K ヴィンテージ 古着 ショルダーバッグ レザー



カラー···ピンク ブルー



幅・・・約34cm

マチ・・・約14cm

高さ・・・約20cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ vivienne

westwood

マルチカラー

チェック柄

ハンドバッグ