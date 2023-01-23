『【未使用】TOHO GAS ガスファンヒーター RC-24FSH 13Aホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 08時 32分に出品され04月15日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

未開封で長期保管しておりました。

ご理解の上、よろしくお願いいたします。



【高効率の暖房】

TOHO GASのガスファンヒーターは、都市ガス13Aに対応し、効率的な暖房を提供します。特に7畳までの部屋に最適です。



【多段階の温度調整】

9段階のコントロール機能により、好みに応じた温度設定が可能です。快適な室内環境を実現します。



【コンパクトなデザイン】

ホワイトのシンプルなデザインで、どんなインテリアにもマッチします。軽量で持ち運びも簡単です。



- ブランド: TOHO GAS

- モデル番号: RC-24FSH

- ガスの種類: 都市ガス 13A

- 色: ホワイト

- 重量: 7 kg

- コントロール: 9段階

- 木: 7畳まで 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ファンヒーター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トウホウガス