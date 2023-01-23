『FIRST DOWN ダウンジャケット ロゴ刺繍 Sサイズ ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 15時 23分に出品され03月15日 15時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OK◎

匿名配送

1〜2日で発送



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最後までご覧頂けると幸いです。



●商品名

ファーストダウン ダウンジャケット ブラック 黒 Sサイズ ロゴ刺繍 肉厚 ファー欠品



●カラー

ブラック



●素材

ダウン90%

フェザー10%



●仕様

外側ポケット×4

内側ポケット× 1



●サイズ

S

着丈60cm

身幅54cm

肩幅47cm

袖丈56cm



素人採寸につき誤差あります。

着画はお断り致します。



●状態

若干の使用感はありますが全体的に綺麗な商品です。

肉厚で今っぽいシルエットです。

またSサイズですがM相当の大きさもありピシッと着るかオーバーサイズで着るか体型によって使い分けが出来ます。

ロゴ刺繍も存在感がありしっかりブランド力ありです！

ファーが欠品しています。



定価: 税込 36300円



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



●配送

簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。



●お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたらご一報をお願いいたします。



※商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。

付属品は記載いたします。



他サイトにも出品しているため、突如削除することがございます。

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRST

DOWN

ダウンジャケット ロゴ刺繍 Sサイズ ブラック