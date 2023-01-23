『ルイヴィトン ノエ モノグラム バッグ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 53分に出品され04月12日 08時 53分に終了予定です。即決価格は24,100円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ：

縦幅 26cm

横幅 25cm

マチ 20cm

●素材：革

●付属品：無し



ルイヴィトン/柄···モノグラム



カラー···ブラウン



◾︎購入元：ブランド真贋鑑定済みショップ

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