『ナイキ 新品 プリマロフト ベスト XLサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 04分に出品され03月12日 14時 04分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE PRIMALOFT VEST



XLサイズ

肩幅 47㎝

身幅 66㎝

着丈 71㎝

平置き素人採寸をご了承ください。



品番 FB7374-323



新品未使用品、ナイキ直営店で購入。



自宅保管をご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ 新品 プリマロフト ベスト XLサイズ