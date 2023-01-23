『（新品）ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 IOデータ機器 LCD-A241DB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 53分に出品され04月12日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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