『Noah x Barbour Dry Waxed Bedale Jacket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 13時 18分に出品され05月04日 13時 18分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Noah × Barbour Dry Waxed Bedale



値段交渉コメントにお願いします。

NOAHとBarbourの限定コラボモデル。

インラインに使用される従来のワックスの代わりに、撥水性のあるドライクロスを採用したモデルとなります。

即決可能です。



サイズ : S

カラー : Dark Navy

着丈72身幅58



2021年のモデルでかなり希少かと思います。

お探しの方は是非。

返品は不可です。プロフィールまで拝見お願いします



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バブアー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Noah

x

Barbour

Dry

Waxed

Bedale

Jacket