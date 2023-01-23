『塩瀬 染帯 手描き友禅 九寸名古屋帯 花文様 正絹 黒地 Q494【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 40分に出品され04月22日 01時 40分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
美品 孔雀 刺繍 駒刺繍 金彩 縮緬 地紋 逸品 フルセット 振袖 振り袖
¥ 62480
花紋に七宝模様 袋帯 着物 112w
¥ 7176
振袖 豪華 銀通し 金彩 ストーン モダン 薔薇尽くし 身丈169cm 撥水加工
¥ 22586
♦︎豪華絢爛♦︎古典柄♦︎白地♦︎上品♦︎優美♦︎成人式♦︎古典迎鶴有職華菊紋帯♦︎振袖一式
¥ 133920
411mh35☆藤舟 訪問着 十日町友禅 ちりめん 松 萩 辛子色 緑 作家物☆
¥ 9282
袋帯
¥ 17550
袋帯 作家物 黄櫨染 桜の花柄の中に四季の花模様 雲井鼠色 O-3310
¥ 11900
408mh45〇きものやまと取扱い 訪問着 紬地 花 竹 蔓〇美品
¥ 10530
【激安】ねこの袋帯 1612
¥ 44727
新品 斉藤三才 落款 百合 着物 正絹 仕付け糸付 トールサイズ 小紋 4645
¥ 40434
No.4297 半幅帯 手織り 細帯 着物 浴衣 両面 和装小物 新品未使用
¥ 9937
名古屋帯 相良刺繍 スワトウ刺繍 紬 唐花 唐草 流水 着物 104a d
¥ 9295
Eva草履 日本製 新品 低反発入り
¥ 8190
【大島紬】未使用品/袷/黒茶/かすれ十字/証紙/身丈160cm/裄丈67cm
¥ 9477
振袖 袋帯 絞り帯揚げ 帯締め 重ね衿2枚 長襦袢
¥ 12870
【net限定】モスリン みたて衣／せつざん sousou
¥ 9425
高山直子 Fraisier Select 浴衣 2019
¥ 7800
未使用品 付け下げ 大島紬 落款 紫紺 麻の葉文様 身丈163.5cm正絹
¥ 11500
落札価格13200円
807 入札履歴
終了
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