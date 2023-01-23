『JESUS 半袖カットソー 90s〜00sビンテージ 王の帰還 2XLサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 22分に出品され03月31日 03時 22分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジーザスの半袖Tシャツでメンズ2XLサイズです。



1990〜2000年代ヴィンテージでボディは「GILDAN（ギルダン）」です。



「The Return of the King of Kings JESUS CHRIST（イエス・キリスト）」と剣が描かれたアイテムです。



全米が泣いた系映画のポスターっぽいデザインがイケてる一着です。



実寸と着用感はボックスシルエットの2XLサイズ相当です。





★お値段は「下げ」も「上げ」もしています。「この値段なら買いたい」は価格交渉が確実かつスムーズです。ぜひコメント下さい（^人^）





◆ 実寸サイズ（cm表記）

肩幅：70.5

袖丈：24

身幅：66.5

着丈：75

※素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください





◆ 商品の状態

コンディションは【B】です(^^)

写真11枚目の通りフロント部に1〜2mmほどの小穴はありますが、その他穴あき等ダメージ・シミ・汚れのない古着です。



【S】新品、未使用品

【A】使用回数 1〜2回程度の美USED

【B】目立つような使用感・ダメージ・汚れ・シミなし

【C】使用感と一部小さなダメージ・汚れ・シミあり

【D】全体に使用感が強くダメージ・汚れ・シミあり

【E】ヤレ・枯れ感あり。加工ダメージではない本物の雰囲気がある



※独自の判断基準です。

※写真をご参照ください。





◆ 情報

表記サイズ：2XL

着用感：ボックスシルエット2XLサイズ（当方167cm、54kg）

カラー：ブラック（黒）

素材：綿100%



※サイズは「目安」です。「実寸」を重視して頂き、ご自身持ち物の実寸比較をなさったり、当方の着用感をご参考程度にイメージして下さると嬉しいです(^^)





◆ 商品発送について

方法→ ゆうパケットポスト（匿名配送）で簡易包装にて発送

発送→ ご購入当日 〜 翌日（緊急時除く）





◆ 備考

・古着です。新品クオリティを求められる方はご購入ご遠慮ください。

・商品の色は、カメラ・スマホ・PCの性能や表示設定等により実際のものと若干異なる場合があります。

・タバコ、ペット、香水の匂いはありません。

・ご不明点がある場合はご購入前に必ずご確認下さい。

・即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JESUS 半袖カットソー 90s〜00sビンテージ 王の帰還 2XLサイズ