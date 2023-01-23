『タミヤ ミニ四駆 5モデルセット 未開封 リバティエンペラー 当時物【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 03分に出品され03月30日 01時 03分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当時物のミニ四駆五体まとめ売り。

リバティエンペラーは単体でも販売しています。

リバティエンペラーは発売当初の物かと思われ今では入手困難かと思います。

全て自宅での素人保管のため中古品に理解のある方のみ購入よろしくお願いします。





【高品質なキット】

タミヤは精密なプラモデルで知られており、これらのキットもその例外ではありません。組み立てやすく、詳細なパーツが含まれており、初心者から上級者まで楽しめます。



【レースに最適】

これらのミニ四駆は、スピードと操作性を兼ね備えており、レースイベントにも対応しています。自分だけのカスタマイズを施して、競技に挑むことができます。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>自動車 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タミヤ